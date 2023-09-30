اتفرج الصدمة : سعوديين ينتهكون حرمة منازلهم ويستغلونها بهذه الأعمال الغير اخلاقية وبعد عدة أشهر كانت المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار حملة المملكة العربية السعودية على تجار المخدرات، واصلت المديرية العامة لمكافحة المخدرات حملاتها، وتمكنت من إحباط ترويج أكثر من 55 كيلو جرامًا من مادة الكوكايين المخدر

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في بيان مساء يوم الأربعاء، إنها تمكنت من إحباط ترويج 55.2 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل..

وأضافت أنها ألقت القبض على مروجيها في محافظة جدة، وهم 11 مروجا عبارة عن مخالفان لنظام أمن الحدود و4 مقيمين و5 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية..

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه تم إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة..