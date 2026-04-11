لا تفوتك.. موعد مباراة النصر ضد الأخدود في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 02:19 مساءً - يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة النصر والأخدود ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في لقاء مهم ضمن صراع القمة والهروب من الهبوط.

ويحل النصر ضيفًا على الأخدود في المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، حيث يتطلع العالمي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يبحث أصحاب الأرض عن نتيجة مفاجئة تنعش آمالهم في البقاء.

ويدخل النصر اللقاء في حالة معنوية مرتفعة بعدما واصل سلسلة انتصاراته خلال الفترة الأخيرة، ليتربع على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة بعد مرور 27 جولة.

ويعول الفريق على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتيبة من العناصر المميزة التي قدمت مستويات قوية هذا الموسم.

أما الأخدود، فيخوض المباراة تحت ضغط كبير بعدما تراجع إلى المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، ليصبح في حاجة ماسة إلى النقاط للهروب من شبح الهبوط.

كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

يمكن متابعة اللقاء عبر منصة ثمانية (thmanyah)، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تنقل المباراة حصريًا عبر تطبيق ثمانية.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي 2026

تقام المباراة يوم السبت 11 أبريل 2026 ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي،ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.