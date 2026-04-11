اطّلع على مجانًا الآن.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 02:19 مساءً - يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة النصر والأخدود في الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي، وسط اهتمام كبير بمعرفة القناة الناقلة وموعد اللقاء المرتقب الذي يحتضنه ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ويدخل النصر المباراة بهدف مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة تدعم موقفه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح الأخدود لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة.

موعد مباراة النصر والأخدود اليوم

تقام المباراة مساء اليوم السبت، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

8:00 مساءً بتوقيت مصر

9:00 مساءً بتوقيت السعودية

10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الأخدود ضد النصر في دوري روشن

تنقل شبكة ثمانية المباراة بشكل حصري باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي، وتُذاع المواجهة عبر قناة ثمانية HD 1 مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء، ويمكن متابعة المباراة مباشرة عبر تطبيق ثمانية الذي يوفر البث الحصري لجميع مباريات دوري روشن السعودي.