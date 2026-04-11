«نجهز السفن».. ماذا ستفعل واشنطن حال فشل مفاوضات إسلام آباد؟.. ترامب يجيب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 03:34 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" يوم الجمعة، إن السفن الحربية الأمريكية تُعاد تزويدها بـ"أفضل الذخائر" لاستئناف الضربات على إيران في حال فشلت محادثات السلام في باكستان.

وجاء تصريح ترامب بعد وقت قصير من صعود نائب الرئيس جيه دي فانس على متن طائرة القوات الجوية الثانية متوجهاً إلى إسلام آباد، حيث سينضم إليه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر للتفاوض على سلام نهائي بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين الثلاثاء الماضى.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن المحادثات ستنجح: "سنعرف النتيجة خلال 24 ساعة تقريباً. سنعرفها قريباً".

وأضاف: "نحن بصدد إعادة ضبط الأمور. نُجهّز السفن بأفضل الذخائر، وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق - حتى أفضل مما استخدمناه سابقاً، وقد فجّرناها. لكننا نُحمّل السفن. نُحمّل السفن بأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق، حتى بمستوى أعلى مما كنا نستخدمه سابقًا لإحداث دمار شامل. وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنستخدمها، وسنستخدمها بفعالية بالغة."

ومن المتوقع أن يُمثّل إيران في العاصمة الباكستانية وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أصرّ في محادثات ما قبل الحرب على أن لإيران حقًا غير قابل للتصرف في تخصيب اليورانيوم، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وقال ترامب لصحيفة "ذا بوست": "أنتم تتعاملون مع أناس لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا".

وأضاف: "أمام أعيننا، يتخلصون من جميع الأسلحة النووية، كل شيء قد زال. ثم يخرجون إلى الصحافة ويقولون: "لا، نريد التخصيب". لذا سنكتشف الحقيقة".

صرح كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، لقناة فوكس بيزنس في مقابلة يوم الجمعة، قائلاً: "نحن متفائلون للغاية" بشأن المفاوضات.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مطالب الولايات المتحدة بتسليم إيران ما يُقدّر بنحو ألف رطل من اليورانيوم المخصب المدفون في أعماق الأرض، وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية.

وقال الجنرال المتقاعد جاك كين، برتبة أربع نجوم، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة عسكريًا للسيطرة على المضيق من إيران، وأن ترامب لن يقبل بصفقة مجحفة.

وقال كين لقناة فوكس نيوز: "أعلم أن قواتنا قادرة على فتح المضيق وحماية السفن العابرة فيه. الناس قلقون بشأن طائرة مسيرة هنا وصاروخ هناك... إنهم لا يفهمون الخطة وتفاصيلها".

وأضاف: "بإمكان الجيش الأمريكي تأمين منطقة محددة للملاحة عبر المضيق، وفرض حصار جوي كامل حولها، والتأكد من إحباط أي محاولة لاختراقها".