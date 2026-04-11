رسمياً.. برشلونة يعلن موقفه النهائي بشأن عودة الأسطورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 02:19 مساءً - حسم المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، الجدل المثار حول إمكانية رؤية الأسطورة ليونيل ميسي بقميص "البلاوغرانا" مرة أخرى قبل اعتزاله وذلك عقب التقارير التي خرجت في الأيام الماضية وأشارت إلى إمكانية عودة البرغوث الأرجنتيني مجددا لناديه الأول برشلونة.

وفي تصريحات اتسمت بالصراحة والوضوح لصحيفة "سبورت" الإسبانية، وصف ديكو الحديث عن عودة "البرغوث" بالمسألة المعقدة التي استُهلكت كثيراً في الأحاديث الإعلامية والحملات الانتخابية، مؤكداً أن الواقع يختلف تماماً عما يتم تداوله في الغرف المغلقة للنادي.

حقيقة الاتصالات بين برشلونة و ميسي لعودة الأرجنتيني مجددا

نفى النجم البرتغالي السابق وجود أي تحرك رسمي أو رغبة حقيقية من جانب النجم الأرجنتيني للعودة إلى "كامب نو" منذ توليه منصبه الإداري. وأوضح ديكو أن سيناريو العودة لم يكن مطروحاً للنقاش أبداً، حيث لم يحدث أي اتصال مباشر من ميسي أو الدائرة المقربة منه للتعبير عن رغبة في اللعب للفريق مجدداً. وشدد على أن كل ما يُثار ليس سوى شائعات تفتقر للواقعية، مشيراً إلى أن منشورات ميسي العاطفية عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رغبته في العودة "يوماً ما" لم تتجاوز كونها أمنيات عامة دون تحديد توقيت أو خطوات ملموسة.

نهاية قصة ليونيل ميسي مع برشلونة و موقف النادي من تكريمه

وبلهجة واقعية، أشار ديكو إلى أن لكل قصة بداية ونهاية، وأن التكهن بعودة ميسي في الوقت الحالي هو أمر غير مجدٍ ولا يخدم مصلحة النادي أو اللاعب.

ورغم اعترافه الصريح بأن ليو هو اللاعب الأفضل في تاريخ برشلونة وكرة القدم قاطبة، إلا أنه يرى أن الحديث عن عودته للملاعب دون وجود أساس حقيقي هو استنزاف للوقت. أما بخصوص "مباراة التكريم" التي تنتظرها الجماهير لوداع أسطورتهم بشكل يليق به، فقد نأى ديكو بنفسه عن تحديد الموعد، مؤكداً أن ترتيبات تكريم ميسي ليست من ضمن اختصاصاته الإدارية المباشرة.