وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الجنوب أفريقي:...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 03:33 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من السيد رونالد لامولا، وزير خارجية جنوب أفريقيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير الجنوب أفريقي استهل الاتصال بتثمين الدور المحوري الذي تضطلع به مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خفض حدة التصعيد والتوتر بالمنطقة، مشيداً بالجهود الدبلوماسية المصرية النشطة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.



من جانبه، نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية لنظيره الجنوب أفريقي، مشيداً بالزخم المتنامي في العلاقات الثنائية. وأكد الوزير على أهمية دفع سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر لمشاركة جنوب أفريقيا في قمة منتصف العام التنسيقية ومنتدى الأعمال المقرر عقدهما في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر يونيو المقبل.



وفيما يخص الملفات الإقليمية، أطلع عبد العاطي نظيره الجنوب أفريقي على الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد بالتعاون مع الشركاء، مؤكداً على:

ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي والحوار لاحتواء الموقف ، وأهمية تضافر الجهود الدولية لضمان نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار ، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى توافق بين الولايات المتحدة وإيران كسبيل لإنهاء الحرب الجارية.

وفي سياق متصل، أدان الوزير عبد العاطي العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مناطق واسعة في لبنان، مشددا في هذا السياق على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ووقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المصرية الحثيثة لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتقديم الدعم من المجتمع الدولي اللجنة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية بكفاءة، فضلا عن دعم نشر قوة الاستقرار الدولية فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.