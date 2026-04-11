جيسوس بالقوة الضاربة لحسم الصدارة.. تشكيل النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 02:19 مساءً - يترقب عشاق الكرة السعودية التشكيل الذي سيخوض به النصر مواجهته المرتقبة أمام الأخدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يسعى خلاله العالمي للاقتراب خطوة جديدة من حسم اللقب.

ويحل النصر ضيفًا على الأخدود في المباراة التي تقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وسط رغبة كبيرة من الفريق النصراوي في مواصلة عروضه القوية والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ترتيب النصر والأخدود في الدوري السعودي

يدخل النصر اللقاء متربعًا على قمة الدوري السعودي برصيد 70 نقطة بعد مرور 27 جولة، مستفيدًا من تألق نجومه وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو، إلى جانب القوة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق هذا الموسم.

في المقابل، يخوض الأخدود المباراة بشعار لا بديل عن القتال، في ظل معاناته بمراكز الهبوط بعدما تراجع إلى المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

تشكيل النصر ضد الأخدود

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام – سيماكان – عبدالإله – أيمن يحيى.

خط الوسط: غريب – أنجيلو – مارسيلو بروزوفيتش – ماني.

خط الهجوم: الحمدان – رونالدو.

موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

تنطلق المباراة مساء السبت 11 أبريل 2026 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.