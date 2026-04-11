اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تحيي قداس عيد القيامة المجيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 02:19 مساءً - تحتفل "الطائفة الإنجيلية" في مصر اليوم السبت، بإقامة الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد داخل الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة، وسط حضور رسمي وشعبي بارز، في مشهد يعكس مكانة المناسبة وأهميتها الروحية والوطنية، ويترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بمشاركة واسعة من قيادات الكنيسة وشخصيات عامة وممثلين عن مؤسسات الدولة.

احتفال الكنيسة الإنجيلية بقداس عيد القيامة في مصر الجديدة

يشهد الاحتفال بعيد القيامة حضور الدكتور القس يوسف سمير، راعي "الكنيسة الإنجيلية" بمصر الجديدة، إلى جانب مندوب رسمي عن رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين، فضلًا عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكوكبة من الشخصيات العامة، بما يعكس حالة من التلاحم الوطني والتقدير المتبادل بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

ويتضمن برنامج الاحتفال فقرات روحية متنوعة تبدأ بموكب رسمي للدخول، تعقبه صلاة افتتاحية يقدمها الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، ثم تتلى قراءات من الكتاب المقدس بصوت القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، كما يشهد الحفل تقديم مجموعة من الترانيم الروحية لفريق "Better Life"، التي تضفي أجواء إيمانية مميزة على المناسبة.

تتخلل فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كلمة للدكتور القس يوسف سمير، إلى جانب صلاة يقدمها القس خلف بركات، رئيس المجمع المعمداني العام، فيما يُختتم الاحتفال بكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، التي تتناول المعاني الروحية العميقة لعيد القيامة.

وأوضح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، أن هذه المناسبة تُعد من أبرز الفعاليات السنوية التي تحرص الطائفة على تنظيمها، لما تحمله من دلالات تعبر عن الأمل والتجدد والانتصار للحياة، وأشار إلى أن الحضور الرسمي الرفيع يعكس اهتمام الدولة المصرية بكافة المناسبات الدينية، ويؤكد ترسيخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر.

وأضاف أن التغطية الإعلامية للاحتفال تبدأ قبل انطلاقه، حيث يتم استقبال وسائل الإعلام لتوثيق الفعاليات، التي تُنقل عبر شاشات التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية، بما يتيح متابعة واسعة داخل مصر وخارجها.