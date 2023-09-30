خبر سار .. السعودية تعفي 6 فئات من الوافدين من رسوم المرافقين بشكل نهائي !

الرياض - محمد الاطلسي - في اطار المساعدات التي تقدمها السعودية للشعب المناضلآ، لتخفيف حدة معاناتهم ، خاصةً بعد اجتماع الدورة الـ 33 لقادة الدول العربية التي اقيمت في جدة والتي كانت مخرجاتها قضية فلسطين بمقدمة القضايا ,فقد اعلنت الجوازات السعودية ان ابناء الشعب الفلسطيني المقيمين في المملكة بطريقة نظامية معفيين من رسوم المرافقين التي اعلنت عنها السعودية.

وبحسب توضيح الجوازات السعودية فإن الاب الذي يحمل الجنسية الفلسطينية لن يدفع رسوم المرافقين وهم اطفاله وزوجتهآ وحددت السعودي 6 فئات تم اعفائها من الرسوم وهيآ زوجة المقيم الأولى فقط والأبناء الذكور الذين لم يبلغ عُمرهم 18 عام. البنات الغير متزوجات والعمالة المنزلية وأيضًا المهن الحرة. أبناء السيدة السعودية من زوج أجنبي والأفراد المقيمين في السعودية ولكن من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

الشركات الصغيرة والتي تشمل أربعة فقط أو أقل من ذلك. الأشخاص المقيمين من حملة الجنسية الفلسطينية والجنسية التركستانية. المقيميون في اتحاد ميانمار وبلوشي.