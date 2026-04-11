تواصل هاتفي لوزير الصحة مع الكويت ولبنان واستعداد لإرسال فرق طبية إلى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 01:27 مساءً -

طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء في دول الخليج ولبنان، أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزيري الصحة في دولة الكويت ولبنان الشقيقتين.

تواصل الدكتور خالد عبدالغفار مع الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة بدولة الكويت الشقيقة، للاطمئنان على الوضع الصحي في الكويت، وأكد خلال الاتصال جاهزية وزارة الصحة والسكان المصرية الكاملة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الصحية للأشقاء في الكويت.

كما تواصل الدكتور خالد عبدالغفار، مع الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معبراً عن تضامن مصر الكامل مع لبنان.

وأكد خلال الاتصال جاهزية الوزارة لتقديم كل الدعم الصحي اللازم، وعرض إرسال فرق طبية مصرية متخصصة إلى لبنان لتعزيز الخدمات الصحية هناك.