نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: عجز كلي 1.28 تريليون جنيه بنسبة 5.2% من الناتج خلال 9 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 02:03 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العجز الكلي للموازنة بلغ نحو 1.28 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد الموازنة العامة للدولة بنهاية فبراير، مشيرًا إلى أن هذا العام كان استثنائيًا في ظل التحديات التي تزامنت مع توقيت إعداد الموازنة.

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة شهدت تطورًا مهمًا، حيث تم لأول مرة إرسال موازنات استرشادية للثلاث سنوات المقبلة إلى البرلمان على مستوى تفصيلي، مؤكدًا أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو التخطيط متوسط الأجل وتعزيز شفافية المالية العامة.

وأشار إلى أنه تم إعداد موازانات تفصيلية تمتد لثلاث سنوات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تظل استرشادية، حيث يتم الحفاظ على الأهداف الرئيسية مع إمكانية تعديل بعض التفاصيل وفقًا للتطورات الاقتصادية.

وأكد وزير المالية أن إعداد الموازنة يعتمد على تقديرات أولية، موضحًا أنه رغم التحديات، لا تزال الأرقام الإجمالية مستقرة دون تغيير، بينما شهدت بعض البنود تعديلات، من بينها إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالمتغيرات الأخيرة.

