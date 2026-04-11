نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزانية الأمريكية في مارس يرتفع إلى 164 مليار دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 02:03 مساءً - سي إن بي سي_ قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 10 أبريل إن ⁠الحكومة الاتحادية أفادت بارتفاع عجز الميزانية في مارس 4 مليارات دولار، بما يعادل 2%، إلى 164 ملياراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك الارتفاع بعد أن أدت الإعفاءات الضريبية الجديدة للأفراد والشركات ⁠إلى زيادة ‌حاد في المبالغ المستردة، في ⁠حين زادت أيضا مدفوعات الإغاثة المقدمة للمزارعين.

ولم تظهر بيانات الميزانية الشهرية زيادة كبيرة في الإنفاق على الحرب مع إيران، إذ لم ترتفع ⁠نفقات البرامج العسكرية والدفاعية إلا ملياري دولار فقط، ‌أو 3%، ⁠إلى 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من الصراع.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن عددا من ⁠النفقات المتعلقة بالحرب، مثل تجديد مخزونات الأسلحة، ستظهر في الأشهر اللاحقة.

وتراجعت كذلك إيرادات الرسوم الجمركية ⁠في الشهر الذي أعقب إلغاء المحكمة العليا الأمريكية أوسع رسوم جمركية عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ.

وبلغت إيرادات الجمارك 22.2 مليار دولار في مارس، بانخفاض عن 26.6 مليار دولار في فبراير.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وسجّلت الإيرادات في مارس 385 مليار دولار، بزيادة 17 مليار دولار أو 5% عن مارس 2025، بينما بلغت النفقات 549 مليار دولار، بزيادة ‌21 مليار دولار أو 4% عن العام السابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجز الميزانية الأمريكية في مارس يرتفع إلى 164 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.