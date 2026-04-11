وزير المالية في مؤتمر صحفي: ٤ أولويات للسياسات المالية.. تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 01:27 مساءً - استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.. وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية



الحفاظ على الانضباط المالى وتحفيز النشاط الاقتصادى من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعى والسياحة وريادة الأعمال نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمته.. وخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، أننا نعمل على ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.

أشار الوزير، في مؤتمر صحفي، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعى والسياحة وريادة الأعمال.

أضاف أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا فى خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

