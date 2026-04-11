نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تسجيل فائض أولي 749 مليار جنيه خلال 9 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 02:03 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو–مارس)، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الإيرادات العامة.

وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 35% على أساس سنوي، فيما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 29% لتتجاوز حاجز التريليون جنيه.

وفيما يتعلق بمؤشرات الانضباط المالي، أكد كجوك تحقيق فائض أولي بقيمة 749 مليار جنيه، بما يمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى وصفه بالجيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بهذا المعدل إلى 4% بنهاية العام المالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: تسجيل فائض أولي 749 مليار جنيه خلال 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.