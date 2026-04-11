نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نستهدف 100 ألف ممول جديد ونمو الإيرادات الضريبية 27% خلال العام المالي المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 02:03 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، من خلال بناء الثقة، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير رؤية واضحة للممولين.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف ضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى المنظومة الضريبية، في إطار جهود توسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على أن تحقيق الإيرادات المستدامة يعتمد على نمو حجم الاقتصاد، قائلًا إن “المكسب الحقيقي يأتي من أن شريكنا يكبر ونحن نكبر معه”.

نمو الإيرادات الضريبية 27% بزيادة 725 مليار جنيه

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي المقبل، بما يعادل زيادة تُقدر بنحو 745 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، أكد وزير المالية أن المستهدف خلال العام الجاري يبلغ 1%، على أن يرتفع إلى 1.2% خلال العام المالي المقبل.

