بعد تسريب هذه الصور والفيديوهات . ياسمين عز تتحرك ضد اعلامي لبناني شهير !

الرياض - محمد الاطلسي - أثار هجوم الإعلامي اللبناني نيشان على الإعلامية المصرية ياسمين عز، حالة من الجدل بعدما تغيبت عن منتدى الإعلام العربي حيث كان من المفترض أن تشاركه تقديم الحفل على المسرح في دبي.

ومن خلال تلك الندوة كان من المفترض أن يقدما معا جلسة بعنوان "الإعلام والتريند" ولم توضح "ياسمين" سبب غيابها أو اعتذارها من التواجد وهو ما أغضب "نيشان" على المسرح ليعلق بعدها ساخرا قائلا: "تلاقيها بتحضر الصوت الشتوي".

وانتشر مقطع فيديو على الفيسبوك من منع دخول ياسمين عز وسخرية الإعلامي نيشان منها، وظهر نيشان خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال انتظاره قدوم ياسمين عز وقال: "وينا ياسمين؟.. أكيد بتحضّر صوتها الشتوي".

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد الإعلامي اللبناني نيشان، على خلفية سخريته منها في "منتدى الإعلام" في دبي لتأخرها عن حضور الندوة.

وقالت ياسمين عز عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى".

وأضافت: "بناءً عليه، لن أرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء الى شخصي في غيابي وبشكل علني مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقةً مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزاً لدور القانون في ردع كل مَن تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم".

وكانت ياسمين عز قد تأخرت عن موعد الندوة التي كان مقرراً أن تحضرها مع الإعلامي اللبناني نيشان في المنتدى، ما دفع الأخير لرفض اعتذارها، فغادرت القاعة ليواصل نيشان الجلسة، ويسأل الحضور عن سبب تغيّب ياسمين عز في رأيهم، فتجيبه إحدى الحاضرات: "لتصنع تريند"، ويردّ عليها نيشان ساخراً: "المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرّح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع، بس هي أكيد عم بتحضّر لصوتها الشتوي".