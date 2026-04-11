ليس كل طريق سهل كما يبدو.. ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:15 صباحاً - في أجواء مشحونة بالحسابات الكبيرة يستعد ريال مدريد لخوض اختبار جديد أمام جيرونا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026 حيث لا صوت يعلو فوق أهمية النقاط في هذا التوقيت من الموسم خصوصًا مع اشتعال المنافسة على القمة واقتراب لحظات الحسم.

موقف ريال مدريد ضد جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

يدخل الملكي هذه المواجهة وهو يحمل على عاتقه شعار لا بديل عن الفوز بعد فترة شهدت بعض العثرات التي أثارت القلق داخل القلعة البيضاء حيث خسر أمام ريال مايوركا في الليجا بنتيجة 2-1 قبل أن يسقط بنفس النتيجة أمام بايرن ميونخ أوروبيًا وهو ما جعل الفريق يدخل أجواء لقاء اليوم بدافع قوي لاستعادة البريق وإعادة رسم الابتسامة على وجوه جماهيره.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 69 نقطة متمسك بخيط الأمل في مطاردة المتصدر برشلونة رغم اتساع الفارق، إلا أن الفريق ما زال يرى أن كل جولة قادرة على قلب المعادلات داخل جدول الترتيب.

موقف جيرونا في الدوري

على الجهة الأخرى يظهر جيرونا بثوب الباحث عن الضربة الكبرى حيث يحتل المركز 12 برصيد 37 نقطة ويأمل في استغلال أي اهتزاز في صفوف الملكي من أجل خطف نتيجة إيجابية تعيد له الثقة وتمنحه دفعة قوية في سباق منتصف الجدول.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

تقام المباراة مساء الجمعة 10 أبريل على أرضية مسرح الأحلام الإسباني سانتياجو برنابيو حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في ليلة ينتظرها عشاق الكرة لمتابعة صراع جديد بين العملاق الملكي وطموح جيرونا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا

تنقل أحداث اللقاء حصريًا عبر شاشة بي إن سبورتس من خلال قناة beIN Sports 1 HD التي تقدم تغطية شاملة للحدث تشمل متابعة لحظة بلحظة واستوديو تحليلي يسبق ويعقب المباراة لرصد كل التفاصيل الفنية.

معلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

يتولى مهمة الوصف الصوتي لأحداث المباراة المعلق الرياضي حسن العيدروس بصوته الذي يحول مجريات اللقاء إلى لوحة حية مليئة بالحماس والانفعال ليضيف بعدًا آخر لمتابعة هذه القمة المرتقبة.