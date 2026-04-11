خطوة نحو الكأس.. الزمالك يصطدم بشباب بلوزداد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:15 صباحاً - في ليلة تحمل ملامح الحسم وروح المعارك القارية يطل لقاء قوي يجمع بين الزمالك وشباب بلوزداد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2025-2026، مواجهة لا تعرف لغة الحسابات المسبقة بقدر ما تعترف فقط بما سيحدث داخل المستطيل الأخضر حيث تتداخل الطموحات مع الضغط وتعلو أصوات الجماهير انتظارًا لمعركة كروية ثقيلة الوزن.

موقف الزمالك وشباب بلوزداد اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية

وصل الزمالك إلى هذا الدور بعد رحلة شهدت الكثير من الشد والجذب أمام أوتوهو الكونغولي قبل أن يحسم بطاقة العبور بمجموع 3-2 ليؤكد أنه حاضر في اللحظات الكبرى مهما كانت صعوبة الطريق.

أما شباب بلوزداد فقد خاض مواجهة تكتيكية صعبة أمام المصري البورسعيدي انتهت بتعادلين لكنه نجح في خطف بطاقة التأهل مستفيدًا من أفضلية الهدف خارج الأرض ليضرب موعدًا جديدًا مع اختبار أكثر صعوبة.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

تبدأ أحداث المواجهة مساء اليوم حيث تطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر في توقيت يحول الليلة إلى محطة متابعة جماهيرية تمتد عبر أكثر من بلد عربي وأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

تعرض المباراة عبر شاشة beIN SPORTS 3 التي تقدم تغطية مباشرة تشمل كل تفاصيل اللقاء إلى جانب بثها عبر قناة الجزائرية الرياضية الأرضية التي تنقل الحدث لجماهيرها في أجواء حماسية تعكس قيمة المواجهة.

معلق مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

يأتي الصوت الذي يرافق هذه القمة عبر المعلق الرياضي محمد بركات الذي يضيف لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد طابعًا هادئًا لكنه مليء بالتركيز حيث يلتقط تفاصيل اللعب بدقة ويمنح كل لحظة داخل الملعب معناها الخاص ليجعل المتابع يعيش الإيقاع وكأنه داخل أرضية الميدان وليس أمام الشاشة.