حين تقترب اللحظة الحاسمة.. ريال مدريد ضد جيرونا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 11:15 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية مساء اليوم إلى مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد وجيرونا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 في لقاء يحمل طابعًا خاصًا من حيث التنافس وأهمية النقاط في هذا التوقيت الحاسم من الموسم حيث لا مجال لفقدان المزيد من النقاط مع اقتراب خط النهاية.

موقف ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو في حاجة ملحة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد فترة شهدت بعض التعثر حيث تلقى الفريق خسارتين متتاليتين أمام ريال مايوركا في الدوري بنتيجة 2-1 ثم أمام بايرن ميونخ بنفس النتيجة في دوري أبطال أوروبا وهو ما يجعل لقاء اليوم فرصة قوية لإعادة الثقة داخل الفريق وإرضاء الجماهير.

كما يدخل الفريق الملكي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 69 نقطة ساعيًا لمواصلة الضغط على المتصدر برشلونة وتقليص الفارق مستفيدًا من اللعب على أرضه وبين جماهيره داخل البرنابيو.

في المقابل يخوض جيرونا المباراة وهو يحتل المركز 12 برصيد 37 نقطة ويأمل في استغلال أي حالة عدم استقرار لدى خصمه لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

تقام مواجهة ريال مدريد وجيرونا مساء الجمعة 10 أبريل على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وسط أجواء جماهيرية مرتقبة تعكس حجم وقوة المواجهة المنتظرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا

تنقل أحداث مواجهة ريال مدريد وجيرونا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي للدوري الإسباني في المنطقة حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD مع تغطية كاملة تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد المواجهة وتحليل فني لأهم اللقطات والأحداث.

معلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

يتولى التعليق على هذه مباراة جيرونا وريال مدريد المعلق الرياضي حسن العيدروس الذي يتميز بأسلوبه الحماسي في نقل تفاصيل المباريات ما يضيف أجواءً مشتعلة للمباراة ويزيد من متعة المتابعة لحظة بلحظة.