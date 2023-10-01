اليمن .. مخاوفُ من انفجار أهمِّ بُركانيين تزامنا مع الهزات الأرضية الأخيرة

الرياض - محمد الاطلسي - عادت المخاوف من انفجار اهم بركانين قبالة الساحل الغربي لليمن.. يتزامن لك مع استمرار تسجيل هزات أرضية في المنطقة الممتدة من باب المندب وحتى جزيرة حنيش.

وتوقع خبراء جيولوجيين بأن تؤدي الهزات الجديدة لانفجار بركان جبل حنيش الواقعة بين اليمن و اريتريا في البحر الأحمر.

والبركان، وفق الخبراء، من البراكين الدرعية وكان اخر ثوران له في العام 2007.

كما امتدت المخاوف إلى جزيرة زوكور القريبة من حنيش حيث يوجد بركان خامد اخر .

ويأتي تسليط الضوء على هذه البراكين مع تسجيل هزات أرضية في المنطقة الواقعة بين اليمن وجيبوتي في باب المندب.

وسجلت هزة أرضية بقوة 3.8 في خليج تاجورة قبالة سواحل جيبوتي لتمتد تداعياتها إلى محافظات غرب اليمن وابرزها تعز.