سعودي يطلب من شاب يمني تركيب الإضاءات لمنزله الجديد .. وبعد إنتهائه حدثت المفاجأة!

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مواطن سعودي، ما دار بينه وبين مقيمين يمنيين، طلب منهما العمل معه لتركيب إضاءات لمنزله الجديد، في إحدى مناطق المملكة ويتحدث الشاب السعودي في المقطع، الذي رصده "المشهد اليمني".

وهو يسير باتجاه أحد العمال اليمنيين، العاملين في مجال الكهرباء، وبيده العود، طالبًا من المقيم إطرابه بأغنية يمنية شهيرة.

وأظهر الفيديو المقيم اليمني، ويدعى ذيبان، وهو يعزف العود بإتقان، أغنية خطر غصن القنا، في حين أبدى المواطن السعودي طربه لصوت المقيم اليمني.

ولاقى المقطع تفاعل الكثير من اليمنيين على الفيسبوك، الذين عبروا عن إعجابهم بالشاب اليمني

، مشيرين إلى الوضع المأساوي الذي تشهده اليمن، والذي تسبب برحيل الكثير من المواهب اليمنية، إلى بلاد الغربة بحثا عن الرزق الحلال.