المغتربين في السعودية يعيشون الصدمه بعد قرار مفاجئ بتعديل رسوم تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة !!

الرياض - محمد الاطلسي - وضعت الجوازات السعودية العديد من الشروط اللازمة لتجديد الإقامة للوافدين، كما أوضحت الرسوم المفروضة لتجديد الإقامة لجميع المهن التي يعمل فيها الوافدين في السعودية، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على توفير البيئة الملائمة للأجانب العاملين في السعودية وحمايتهم من الاستغلال، وفي هذا المقال سوف نتعرف على رسوم تأشيرة الخروج والعودة ورسوم الإقامة المميزة، ورسوم تجديد الإقامة، ورسوم إضافة المواليد، ورسوم نقل الكفالة.رسوم تجديد الإقامة بالسعودية 2023 _ 1444

أعلنت الوزارة العمل السعودية في وقت سابق، وبالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات، عن تخفيض مدة تأشيرة الإقامة من ست سنوات إلى أربع سنوات، كما يمكنكم الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي ومعرفة قائمة أسعار التأمين الصحي لتأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر الاستعلامات الإلكترونية.

كما أصدرت قرارات جديدة تخص سعر تجديد الإقامة للمغترب، وأسعار تجديد الإقامة للمواطنين، ورسوم تغيير المهنة ورسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية، وكيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة عبر بوابة أبشر للجوازات السعودية،كل ذلك نعرضها لكم فيما يلي:

أسعار رسوم تجديد الإقامة ورسوم المرافقين أسعار رسوم الإقامة للمغترب بلغت 650 ريال سعودي.

رسوم المرافقين سواء إضافة مولود جديد أو إضافة تابع من خارج السعودية وصلت إلى 2000 ريال سعودي.

رسوم تغيير المهنة للوافدين بلغت 1000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية بلغت 4000 ريال سعودي.

سعر نقل الكفالة للمرة الثالثة بلغت 6000 ريال سعودي