اتفرج صورة مذهلة للفنانة شمس البارودي ليلة زواجها على الأميرالسعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز

الرياض - محمد الاطلسي - ممثلة مصرية من أصول سورية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم بدأت حياتها الفنية مطلع الستينيات، وتزوجت مرتين إحداهما من أمير سعودي لفترة قصيرة، قبل أن تقرر منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب.

تزوجت شمس البارودي من الأمير السعودي خالد بن سعود عام 1969، وحصلت وقتها على لقب أميرة، لكنها انفصلت عنه بعد مرور فترة قصيرة تباينت مدتها حسب المصادر ما بين 3 أشهر و13 شهرا فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة شمس البارودي جوار زوجها آ الأمير خالد بن سعود في ليلة الزفاف وبدت في قمة الحسن والجمال.

وفي فبراير/شباط عام 1972، تزوجت شمس من الفنان المصري حسن يوسف، لكنهما انفصلا بعد مرور شهرين فقط، لنشوب خلافات بينهما ورغبة حسن يوسف في أن تعتزل البارودي وتتفرغ للحياة الزوجية.

بدأت شمس البارودي حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت في ذلك الوقت لا تزال تستخدم اسمها الأول شمس الملوك، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها، ليصبح شمس البارودي على اسم عائلتها.