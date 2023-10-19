أكبر دولة عربية تحطم الرقم القياسي في تصدير وإستهلاكها للخمور .. لن تتوقع من هي؟!

الرياض - محمد الاطلسي - قامت بعض الصحف العربية بعمل مسح حول أكثر الدول العربية تصديرا واستهلاكا للكحول والخمور وكانت النتيجة مفجعه فخرجت بعض النتائج احتلال

دولة الإمارات وتونس مركز الصدارة في استهلاك الخمور وتصديره ومن المعروف والسائد أن الدول الأوربية هي أكثر الدول استهلاكاً للخمور ولكن نتائج هذا البحث خرجت بعض الآراء المخالفة فقد توجت الإمارات بأكثر الدول استهلاكا للويسكي وحفاظا على استهلاك الخمور وبذلك تكون قد أزاحت فرنسا وقد بلغ استهلاكها أكثر من 10 ملايين لتر.

وقد كشفت دراسة أخرى مفاجآت عديدة أهمها احتلال المغرب أيضا مركز متقدم في استهلاك الخمور إلى جانب تونس والأمارات وتلك الدراسة قد أنجزتها منظمة الصحة العالمية وقد أعلنت نتائجها حديثا وأوضحت أن 48% من سكان العالم لا يشربون الخمور وقالت دراسة أخرى أيضا بأن الروس والألمان هو أكثر الشعوب استهلاكا للخمور وثبت بعد ذلك خطأ هذا الاعتقاد السائد وأن الحقيقي أن تونس تستهلك أضعاف ما يستهلكه الألمان فيستهلك التونسي ما يقارب 26.2 لترا.

و خلال السنة متقدما بذلك على معظم العرب وغيرهم من الدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وألمانيا وقد استأثرت الإمارات بنصيب 32.6% من الاستهلاك العالمي للخمور أما المغرب فقد احتلت المركز السادس في استهلاك الخمور وذلك بمعدل 17.10لترا خلال السنة بعد السودان الذي بلغ استهلاكها 24.1 لترا ولبنان 23.9 لترا وبالرغم من أن الخمور من المحرمات خاصة في الدول الإسلامية إلا أننا نجد العكس فقد احتلت الدول العربية المراكز الأولى على عكس الدول الأوروبية وهذا يرجع إلى ضعف العقيدة ولابد من مواجهة هذه الظاهرة ومحاولة توفير تلك الأموال المهدرة على أشياء لا قيمة لها لخدمة البشرية ومن المعروف مخاطر تلك الخمور على صحة الإنسان لذا يجب التوعية المستمرة بمخاطرها