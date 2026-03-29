ضبط 113 محلاً مخالفاً لقرار الغلق في 24...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 04:26 مساءً - في استجابة سريعة وحازمة، كثفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار الغلق الجديد، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن تحرير 113 مخالفة لمحلات تجارية لم تلتزم بالمواعيد المحددة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تهدف إلى تقليل الأحمال وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وسط متابعة دقيقة لضمان الالتزام الكامل من جانب الأنشطة التجارية.

ضبط 562 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

بالتوازي مع جهود ضبط الالتزام بقرار الغلق، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة التلاعب بالسلع المدعمة، حيث نجحت في ضبط قائد سيارة نقل محمّلة بـ562 أسطوانة بوتاجاز تم حجبها عن التداول.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يخطط لإعادة طرح هذه الكميات في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وخلال التحقيقات، أقر بحصوله على المضبوطات من مالك مستودع توزيع بدائرة مركز شرطة الفيوم، كما تم ضبط 36 أسطوانة إضافية بحوزته لنفس الغرض.

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.