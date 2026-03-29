ملحمة كروية منتظرة.. ملعب إسبانيول كامل العدد قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 04:26 مساءً - أفصحت تقارير صحفية إسبانية عن حالة من الحماس الشديد تسيطر على الجماهير في إقليم كتالونيا، استعداداً للمواجهة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وإسبانيا والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي إسبانيول، ضمن تحضيرات الطرفين لخوض غمار كأس العالم 2026.

منتخب إسبانيا يعود لكتالونيا مجددا بعد 4 سنوات

واكدت صحيفة "Okdiario" الإسبانية أن المباراة ستشهد عودة منتخب إسبانيا للعب على هذا الملعب لأول مرة منذ عام 2022، وهو ما أحدث رد فعل جماهيري فاق التوقعات، حيث أكدت التقارير أن المدرجات ستكون كاملة العدد بعد تهافت أعضاء نادي إسبانيول والجمهور العام على شراء التذاكر فور طرحها.

إقبال تاريخي على تذاكر مباراة مصر و إسبانيا الودية

ووفقا لـ الصحيفة، فإن الإقبال التاريخي على التذاكر بدد الشكوك الأولية التي كانت لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول اختيار هذا الملعب تحديداً، حيث أعرب مسؤولو الاتحاد عن سعادتهم البالغة بنجاح جهودهم في إقامة اللقاء داخل إقليم كتالونيا، مؤكدين أن حضور المنتخب المصري بنجومه يمثل عامل جذب قوياً للجالية العربية والجمهور الإسباني على حد سواء.

وتعد هذه المواجهة فرصة ذهبية لكلا المدربين لاختبار العناصر الأساسية، حيث تسعى إسبانيا لاستعادة بريقها على أرضها وبين جماهيرها المتعطشة، بينما يدخل "الفراعنة" اللقاء بحثاً عن احتكاك دولي رفيع المستوى أمام أحد عمالقة القارة الأوروبية في اختبار حقيقي لقدرات الفريق قبل المعترك المونديالي.