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أخبار اليمن : مونديال 2026.. المغرب يخرج بنقطة أمام البرازيل

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أخبار اليمن : مونديال 2026.. المغرب يخرج بنقطة أمام البرازيل

أخبار اليمن : مونديال 2026.. المغرب يخرج بنقطة أمام البرازيل

دوت الخليج -
مونديال 2026.. المغرب يخرج بنقطة أمام البرازيل
أفلت المنتخب المغربي بنقطة التعادل 1 - 1 مع نظيره البرازيلي فجر اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

تقدم المغربي إسماعيل صيباري لمنتخب بلاده في الدقيقة 21 ليصبح أول لاعب عربي يهز شباك البرازيل في تاريخ كأس العالم، لكن فرحته لم تدم سوى 11 دقيقة بعدما سجل فينيسيوس جونيور هدف تعادل "سيليساو".

وتلعب البرازيل مع هايتي في الجولة الثانية يوم 20 يونيو الجاري، وفي نفس اليوم يلاقي المغرب أسكتلندا.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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