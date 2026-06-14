أخبار اليمن : مونديال 2026.. المغرب يخرج بنقطة أمام البرازيل

مونديال 2026.. المغرب يخرج بنقطة أمام البرازيلأفلت المنتخب المغربي بنقطة التعادل 1 - 1 مع نظيره البرازيلي فجر اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

تقدم المغربي إسماعيل صيباري لمنتخب بلاده في الدقيقة 21 ليصبح أول لاعب عربي يهز شباك البرازيل في تاريخ كأس العالم، لكن فرحته لم تدم سوى 11 دقيقة بعدما سجل فينيسيوس جونيور هدف تعادل "سيليساو".

وتلعب البرازيل مع هايتي في الجولة الثانية يوم 20 يونيو الجاري، وفي نفس اليوم يلاقي المغرب أسكتلندا.