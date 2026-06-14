وكالة فارس : طهران لن توقع الاتفاق اليوم لتزامنه مع عيد ميلاد ترامب خشية استغلاله إعلامياً لتحقيق مكاسب رمزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 11:18 صباحاً - قالت مصادر إيرانية مطلعة؛ وفق وكالة فارس الإيرانية، المقربة لـ"الحرس الثوري"، إن طهران لن توقع أي اتفاق مع واشنطن اليوم الأحد، لتزامنه مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خشية استغلاله إعلامياً لتحقيق مكاسب رمزية.

وأشارت الوكالة؛ إلى أن مراقبين يرون أن إصرار ترامب على اليوم موعدًا للتوقيع على الاتفاق قد يكون هدفه تحويل الاتفاق إلى إنجاز دعائي وشخصي مرتبط بهذه المناسبة.

ونقلت "فارس" عن مصادر سياسية إيرانية قولها إن "مواقف طهران واضحة بشأن عدم نضوج الاتفاق وعدم اكتمال صياغته النهائية"، ما يجعل توقيعه في هذا التوقيت غير ممكن.

وزارة الخارجية الإيرانية : لن يكون الأحد

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسمها إن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون الأحد لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائى أن الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم لن يكون غدًا، ونوه قائلا " نظرًا لتذبذب الطرف الآخر، ينبغي توخي الحذر في أي تصريحات بشأن هذه العملية."

وأكد أن مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب .

توقيع إلكتروني على اتفاق سلام أمريكي إيراني خلال 24 ساعة

قال رئيس الوزراء الباكستاني بهناز شريف إن باكستان تستعد لتوقيع إلكتروني على اتفاق السلام الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أكد أن النص النهائي المتفق عليه لاتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة قد أُنجز، وأن إسلام آباد تعمل مع الطرفين على استكمال الخطوات التالية.

يذكر أن اليوم يصادف عيد ميلاد ترامب، الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، المولود عام 1946، والذي يبلغ اليوم 80 عاماً.