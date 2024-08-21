اتفرج الان – الأرصاد العمانية : هذه المناطق على موعد مع أمطار رعدية ورياح هابطة ! يرجو الحذر تماماً(صورة)

انت الأن تتابع خبر– الأرصاد العمانية : هذه المناطق على موعد مع أمطار رعدية ورياح هابطة ! يرجو الحذر تماماً(صورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية العمانية هطول أمطار اليوم السبت، الموافق 17 أغسطس، مع تنشيط للتكونات المحلية فوق جبال الحجر والمناطق المحيطة بها، وامتداداً إلى الصحاري الداخلية. وأضافت الهيئة أن هناك فرصاً لاستمرار تكون السحب الركامية خلال ساعات الظهيرة وحتى المساء في بادية محافظة ظفار، وذلك وفقاً للنموذج العددي الخاص بالأرصاد العمانية.

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