شهر يتطلب رحمة الله.. الفلكية ليلى عبد اللطيف خارج السيطرة .. توقعات حدثت بالفعل والقادم أسوأ ومرعب للغاية !

انت الأن تتابع خبرشهر يتطلب رحمة الله.. الفلكية ليلى عبد اللطيف خارج السيطرة .. توقعات حدثت بالفعل والقادم أسوأ ومرعب للغاية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت العرافة ليلى عبد اللطيف من إثارة الدهشة بقدرتها على التنبؤ بسلسلة من الأحداث الكبرى التي شملت العديد من الدول حول العالم. ففي أحدث الحوادث، أشارت إلى مشكلة خطيرة أثرت على شركة مايكروسوفت وهددت الأمن السيبراني في عدة دول، وهذه المشكلة وقعت فعلياً يوم أمس.

وفي تفاصيل متعلقة بتنبؤاتها

ذكرت ليلي عبد اللطيف أن هناك عطلًا أصاب العديد من المطارات حول العالم، وتأثرت به دول كبرى مثل ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، وتركيا. لم تقتصر التوقعات على البنية التحتية فحسب، بل تناولت أيضاً شللاً أصاب بعض شركات الإعلام والقنوات البثية.

أضافت ليلي عبد اللطيف

في لقاء تلفزيوني على الهواء أنها تتوقع مشكلة كبيرة ستضرب الإنترنت عالميًا، مستشهدة بعبارة "هذا حيصير حيصير!"، ما يعكس قوة تأثير هذه المشكلات على الصعيد العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن ليلي عبد اللطيف

نفت أن تكون مجرد متنبئة، مؤكدة أن لديها نوعًا من المعرفة تسمح لها بتوقع الأحداث العالمية. كما تطرق التقرير إلى تنبؤاتها السابقة التي تحققت بالفعل مثل وفاة لاعب كرة القدم المفاجئة وأخيراً مشكلة المطارات ومايكروسوفت،التي كلفت الشركة خسارة 60 مليار دولار في البورصة.

يعود نجاح توقعات ليلى عبد اللطيف