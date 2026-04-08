هل يتحقق السلام؟.. تعليق سيادة الرئيس ”السيسي” على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 03:29 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تعكس رغبة في تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأشار إلى أنه تابع هذا التطور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لما له من أهمية على مستوى الاستقرار الإقليمي والدولي. كما أكد أن مثل هذه الخطوات تلقى ترحيبًا واسعًا لدى الشعوب المحبة للسلام.

دعوة لتحويل التهدئة إلى اتفاق دائم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن وقف إطلاق النار يمثل بداية يمكن البناء عليها، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحويل هذه التهدئة إلى اتفاق شامل ودائم.

وأوضح أن تحقيق الاستقرار الحقيقي يتطلب مسارًا تفاوضيًا جادًا بين الأطراف المعنية، كما أشار إلى أن استمرار الجهود الدبلوماسية هو السبيل الأمثل لإنهاء حالة التوتر في المنطقة.

موقف مصر من دعم دول المنطقة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده على دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأردن والعراق، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن هذا الدعم يأتي بشكل غير مشروط، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات المشتركة. كما شدد على أهمية مراعاة أي اتفاقات مستقبلية للشواغل الأمنية المشروعة لتلك الدول.

رؤية مصر لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي

أشار الرئيس إلى أن مصر مستمرة في دعم كل الجهود التي تستهدف إنهاء الصراعات وتحقيق السلام العادل والشامل، ودعا كافة الأطراف إلى الانخراط بجدية في المفاوضات للوصول إلى تسويات مستدامة.

كما أكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر الحوار والتفاهم، بما يضمن التعايش السلمي بين الشعوب ويحقق التنمية والازدهار.