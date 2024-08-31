انت الأن تتابع خبر بداء العد التنازلي والقادم دمار وكوارث لا مفر منها. ليلى عبد اللطيف تنهار بالبكاء وتكشف وهي حزينة ماسيحدث في 31 اغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتوقعاتها الجريئة، عن تنبؤات جديدة ومثيرة للقلق قد تؤثر على المستقبل، في تصريحات حديثة تم تداولها على نطاق واسع

في منصات التواصل الاجتماعي