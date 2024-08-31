انت الأن تتابع خبر بداء العد التنازلي والقادم دمار وكوارث لا مفر منها. ليلى عبد اللطيف تنهار بالبكاء وتكشف وهي حزينة ماسيحدث في 31 اغسطس والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتوقعاتها الجريئة، عن تنبؤات جديدة ومثيرة للقلق قد تؤثر على المستقبل، في تصريحات حديثة تم تداولها على نطاق واسع
في منصات التواصل الاجتماعي
- وبيّنت أن "يوم الوداع" قد يحمل في طياته أحداثاً مأساوية، مشددة على أهمية عدم تجاهل التحذيرات وضرورة اليقظة والاستعداد.
- خلال مقابلة أجريت معها، ظهرت عبد اللطيف بثقة كبيرة وحذرت من أن الأحداث المقبلة قد تخرج عن نطاق السيطرة. وأطلقت تحذيراً ملحوظاً بالقول: "أنا أعلم بكل ما سيحدث.. استعدوا للهروب". وتوقعت تحولات كبيرة ستطال المنطقة بأسرها بشكل غير متوقع.
- تلقى الجمهور تصريحاتها بردود فعل مختلطة تراوحت بين الذعر والتشكيك في صحة تكهناتها، إلا أنها دون شك زرعت القلق والتأمل بين صفوفهم حول ما يمكن أن يحمله المستقبل. ولفتت عبد اللطيف إلى أن ما نشهده اليوم هو مجرد مقدمة لفترة مليئة بالغموض والتحديات.
- يذكر أن تصريحات عبد اللطيف تستحضر ذكريات التحذيرات التي أطلقتها على مر السنين، ويترقب الجميع بحذر شديد الأحداث المستقبلية التي قد تسير في مسارات مليئة بالقلق بالفعل. وتبقى في الواجهة كشخصية تثير الجدل بتنبؤاتها التي تلقي بظلال من الشك والترقب بين أوساط المتتبعين.