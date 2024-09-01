المرور السعودي يجيب هل يمكن تحويل الرخصة المؤقتة إلى عمومي قبل بلوغ 18 عامًا.. المفاجأة التي لم تتوقعها؟

الرياض - محمد الاطلسي - تفرض الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ضرورة حصول الأفراد على رخصة قيادة لتمكينهم من قيادة مختلف أنواع المركبات بما في ذلك الخاصة، العامة، مركبات الأشغال، الدراجات، وغيرها. وأضافت الإدارة أنه بإمكان الأشخاص الذين بلغوا 17 عامًا هجريًا الحصول على تصريح قيادة مؤقت إذا لم يكملوا العمر المطلوب وفقًا لنوع الرخصة المطلوبة.

وبالإشارة إلى استفسار تقدم به مواطن حول إمكانية تحويل تصريحه المؤقت إلى رخصة عمومي قبل بلوغه 18 عامًا بـ 150 يومًا، أوضحت إدارة المرور أن الأنظمة تحتّم أن يكون الفرد قد بلغ 20 عامًا هجريًا ليتمكن من الحصول على رخصة قيادة عامة أو لقيادة مركبات الأشغال العامة. ونتيجة لذلك، لا يجوز إجراء مثل هذا التحويل قبل أن يبلغ الفرد العمر المذكور.

هذه القوانين تؤكد التزام الإدارة بتنظيم عملية القيادة وضمان سلامة الطرقات بما يتلاءم مع الشروط القانونية الصارمة المعمول بها في المملكة.