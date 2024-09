الرياض - محمد الاطلسي - فيتامين C من مضاد الأكسدة القوية التي تؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الدماغ، كما إنه يوفر دفاعا طبيعيا ضد التدهور المعرفي.

فيتامين C أو حمض الأسكوربيك، معروف بخصائصه المعززة للمناعة، وفقا لموقع "Only My Health".

وكشف الدكتور ساشين أدوكيا، طبيب الأعصاب الهندي أن "فيتامين C باعتباره مضادا للأكسدة أمر حيوي للغاية في حماية أنسجة المخ، وهو عامل يقلل من حالات الإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر.