التعليم: تدريس الثقافة المالية لـ2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:38 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تدريس مادة الثقافة المالية سيكون على طلبة الصف الثانى الثانوى عبر منصة البرمجة والذكاء الاصطناعى والطلاب الذين سوف يجتازون الامتحان سوف يتم تكويدهم فى البورصة ووضع مبلغ 500 جنيه لكل طالب من أجل التداول وليس السحب للتدريب على ما درسه عمليا وتعزيز المهارات الخاصة بالثقافة المالية وتأهيله لاتخاذ القرارات الاقتصادية فى حياته العملية.

