نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. محمد فريد: التعليم أساسي لخلق طبقة متوسطة تستفاد من التطورات الاقتصادية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:14 مساءً - رنا ممدوح وحمدي أحمد _ أكّد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تعاقب عمليات الإصلاح واستمراريتها، لاستدامة الأثر الناتج عنها.

وشدّد فريد خلال كلمته بفعالية تعزيز الثقافة والشمول المالي غير المصرفي لطلبة مدارس مصر، عبر توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ منهج “الثقافة المالية” لطلاب مرحلة التعليم الثانوي بالشراكة مع الرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة “سبريكس” اليابانية وجامعة هيروشيما، على أهمية الاعتماد على التعليم لخلق طبقة متوسطة تستفاد من التطورات الاقتصادية المختلفة.

وقال، إن الإصلاحات لن تتوقف عن هذا الحد، ننتظر خلال الفترة القادمة إطلاق المرحلة الجديدة من سوق المشتقات المالية، وعلى صعيد وزارة الاستثمار نخطط لنشر ثقافة التصدير والاستثمار واتفاقات التجارة فيما يتعلق بتأسيس الشركات.

ونوّه، أن البورصة المصرية هي الآلية التي تستطيع من خلالها الشركات ملامسة أثر النمو الاقتصادي، وباكورة مجهودات وزارة المالية والإصلاحات الضريبية وغيرها.

