نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد كجوك: التعاون مع اليابان في التعليم يعزز وعي الشباب المالي ومهارات المستقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:14 مساءً - رنا ممدوح وحمدي أحمد _ أكّد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة محورية في إعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات المستقبل.

وأوضح كجوك خلال كلمته بفعالية تعزيز الثقافة والشمول المالي غير المصرفي لطلبة مدارس مصر، عبر توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ منهج “الثقافة المالية” لطلاب مرحلة التعليم الثانوي بالشراكة مع الرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة “سبريكس” اليابانية وجامعة هيروشيما، أن هذا التعاون لا يقتصر على تطوير العملية التعليمية فحسب، بل يمتد ليشمل تدريب الشباب على العلوم الأساسية، وتنمية مهارات التحليل والتقييم، بما يسهم في تعزيز الوعي المالي لديهم.

وأضاف أن الشراكة مع الجانب الياباني تتضمن أيضًا إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج التعليمية، بما يواكب التطورات العالمية، ويدعم بناء قدرات الشباب ويمكنهم من النجاح في سوق العمل مستقبلاً.

وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه البرامج المتنوعة تأتي في إطار رؤية الدولة لتمكين الكوادر البشرية، وخلق جيل قادر على الابتكار والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

