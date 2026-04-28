وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان الفرص الاستثمارية المتاحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:38 مساءً - 1. صناعة السيارات والأدوية والإلكترونيات أبرز الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان

2. وزارة الصناعة حريصة على الاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة المصرية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث الاستثمارات اليابانية المقامة في مصر حالياً والراغبة في التوسع وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير قوة العلاقات التي تربط مصر واليابان والتي تقوم على الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية، إذ انتقلت العلاقات بين البلدين خلال عام 2023 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس الرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين في مصر واليابان لتعميق التعاون في مجالات رئيسية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.

وقال الوزير إن هناك عدة فرص استثمارية يمكن من خلالها تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان وتشمل صناعة السيارات التي تعد من القطاعات ذات الأولوية في مصر، حيث يمكن للشركات اليابانية وخاصة شركة نيسان الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع لا سيما أن البرنامج يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة حتى عام 2030 إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية، مشيراً إلى أن فرص التعاون بين البلدين تشمل أيضاً صناعة الأدوية بما في ذلك الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب صناعة الإلكترونيات، باعتبار اليابان من الدول الرائدة في هذه المجالات.

وأشار هاشم إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة المصرية بما يخدم أهداف التنمية الصناعية ويلبي تطلعات شعبي وحكومتي البلدين، لافتاً الي اهمية استفادة الشركات اليابانية من موقع مصر الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية بما يسهم في سرعة نفاذ صادرات الشركات اليابانية إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن الأيدي العاملة الماهرة، والتشريعات الجاذبة للاستثمار.

ومن جانبه أكد إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة حرص حكومة بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر والانتقال بالعلاقات بين البلدين إلى آفاقٍ أرحب، مشيراً إلى أن الاستثمارات اليابانية في مصر تتركز في صناعات السيارات ومكوناتها، والأجهزة المنزلية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعدات محطات معالجة المياه، والصناعات الخضراء.

وأوضح سفير اليابان بالقاهرة أن هناك شركات يابانية ترغب في التعرف على المزايا الاستثمارية بالسوق المصري والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها الشركات اليابانية العاملة في مصر حالياً، حيث يمكن للسفارة تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين لزيادة التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.