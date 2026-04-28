محافظة القاهرة تحظر إصدار تراخيص للمطاعم والكافيهات بـ4 أحياء راقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 12:38 مساءً - ​أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وإعمالًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، قد وافقت على طلب محافظة القاهرة بحظر إصدار أية تراخيص جديدة خاصة بنشاطي المطاعم والكافيهات في أحياء مصر الجديدة، والمعادي، والزمالك، وجاردن سيتي، والاكتفاء بالمرخص القائم حاليًا.

​أسباب صدور قرار الحظر

​وأكد محافظ القاهرة أن هذا القرار جاء استجابة للعديد من شكاوى المواطنين القاطنين بهذه الأماكن، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني المهتمين بالحفاظ على الهوية التراثية المميزة لهذه المناطق ذات الطراز المعماري المتميز.

​مواجهة الإزعاج والحفاظ على الطابع السكني

​كما أشار المحافظ إلى أن القرار يأتي نتيجة تضرر السكان من الإزعاج والضوضاء الناتج عن الانتشار العشوائي لهذه الأنشطة، وتغيير الأنشطة السكنية إلى أنشطة إدارية وتجارية، بما لا يتناسب مع خصوصية هذه الأماكن العريقة.