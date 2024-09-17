لم يسبق لها مثيل؟..ليلى عبد اللطيف ترعب جميع سكان هذه الدولة العربية بتوقعات مدمرة ومزلزلة

الرياض - محمد الاطلسي - قدمت ليلى عبد اللطيف مجموعة من توقعاتها للعام الجديد 2024 لليبيا ، وقالت إن هناك أحداثا جدية ومهمة للغاية ستشهدها الأراضي الليبية خلال عام 2024 ، وستكون هناك تغييرات سياسية مهمة بين السراج وخليفة حفتر. وقالت ليلى عبد اللطيف إن الأراضي الليبية ستشهد حركات شعبية ومطالب بعودة سيف الإسلام القذافي ، كما توقعت ليلى عبد اللطيف لعام 2024 لليبيا ما يلي:

عملية اغتيال كبيرة في أحد شوارع ليبيا. تحركات عسكرية واضحة على حدود ليبيا مع مصر. تدخل عسكري واضح من مصر في الشأن الليبي. في عام 2024 ، ستشهد ليبيا عملًا عسكريًا مصريًا ودخول الجيش المصري إلى الأراضي الليبية. ستشهد الأزمة الليبية حلولاً مع اقتراب عام 2024 من نهايته.