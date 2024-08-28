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رياض - احمد صلاح - أسرار خبراء التجميل … اكتشفي الطريقة الصحيحة لإزالة مكياج عينيكي بكل رِفق، تعتبر عيون الإنسان من أبرز علامات الجمال والجاذبية، ولكن العناية بها تتطلب عناية خاصة وحذر كبير، خاصة عند استخدام وإزالة مستحضرات التجميل مثل الكحل وأقلام تحديد العين، فهذه المنتجات تحتوي على أصباغ ومواد حافظة يمكن أن تضر بالبشرة إذا بقيت لفترة طويلة، لذا نقدم لكم فيما يلي طرق فعّالة لإزالة مكياج العيون، بما في ذلك كيفية التخلص من محدد العيون المقاوم للماء بسهولة وبدون إرهاق للعين.

إزالة مكياج العيون

تعتبر مزيلات المكياج وسيلة فعالة وسريعة للتخلص من مستحضرات التجميل ولإزالة قلم تحديد العيون المقاوم للماء بشكل فعال، يمكن الاستعانة بمزيل مكياج ذو أساس زيتي.

الخطوات

قومي بأخذ قطعة من القطن وضعي عليها قليلا من مزيل مكياج العيون.

ثم اغلقي عينيك وضعي قطعة القطن المبللة فوق محدد العيون واتركيها لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 ثانية.

ستساعد هذه الخطوة على جعل تركيبته أكثر ليونة، مما يسهل إزالتها.

اضغطي بلطف على قطعة القطن وامسحي محدد العيون بحركة دائرية.

تأكدي من إزالة الكحل تمامًا، وإذا احتجت لذلك، يمكنك تكرار هذه الخطوة.

بعد الانتهاء استخدمي منظف وجهك المعتاد.

ماء ميسيلار

ماء ميسيلار يعد خيار رائع لإزالة مكياج العيون المقاوم للماء، حيث يناسب مختلف أنواع البشرة ويزيل الزيوت والشوائب، بالإضافة إلى دوره الفعال في ترطيب البشرة.

الخطوات

استخدمي ماء الميسيلار على قطعة من القطن.

أغمضي عينيك وضعي القطن فوق مكياج العيون لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 ثانية.

امسحي المنطقة برفق حتى تصبحي على نظافة تامة.

بعد الانتهاء اغسلي وجهك باستخدام المنظف الذي تعتادين عليه ثم قومي بترطيب بشرتك.

إزالة محدد العيون المقاوم للماء باستخدام زيت اللوز

يُعتبر زيت اللوز خيارًا لطيف وفعّال لإزالة محدد العيون المقاوم للماء، إذ تسهم خصائصه الطبيعية في تفكيك المكياج العنيد بينما تغذي البشرة الحساسة المحيطة بالعينين اتبعي الخطوات التالية للحصول على أفضل النتائج:

ضعي كمية صغيرة من زيت اللوز على قطعة قطن.

اغلقي عينيك ووضعي قطعة القطن برفق على العينين لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 ثانية.

حركي قطعة القطن بلطف على خط الرموش حتى يذوب محدد العيون تمامًا.

اغسلي وجهك جيدًا وضعي مرطب للحصول على بشرة منتعشة ومريحة.

مناديل مبللة للوجه

تعتبر مناديل إزالة المكياج خيار مناسب وسهل الاستخدام، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإزالة الكحل المقاوم للماء، حيث أنها أقل ثمنا وأكثر سهولة في الحمل.

الخطوات