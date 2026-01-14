هند الضاوي: نتنياهو يرى بن جفير عبيط يسهل السيطرة عليه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:34 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير يتعرض للكثير من المحاولات لإقالته من خلال العديد من الاتهامات، أهمها أنه يأتي على عمل الشرطة الإسرائيلية وتسبب في خسائر كبيرة ويعرقل العمليات الأمنية ويهدد الأمن في إسرائيل.

اتهامات يتعرض لها بن جفير

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن الاتهامات التي يتعرض لها بن جفير أنه يحاول السيطرة على الشرطة من خلال إقالة بعض القيادات وتعيين قيادات أخرى وهناك قضايا رشاوى.

دعم نتنياهو لبن جفير

وشددت هند الضاوي، على أن بن جفير من وجه نظر نتنياهو عبيط يسهل السيطرة عليه وتحريكه، مؤكدة أن هذا النموذج يفضله رئيس حكومة الاحتلال بدلًا من شخصيات كزعيم المعارضة يائير لابيد، موضحة أن البعض في المؤسسات في إسرائيل يشعرون أن هناك عبء عليهم بسبب بن جفير.

وتابعت: بن جفير يعدد إنجازاته وأنه عمل كل شئ من أجل تهويد المسجد الأقصى ويعتبر أن هي إنجازات ضد العرب، وقال في فيديو له أنه رغم كل هذا من أجل إسرائيل هناك من يحاول إقالته.. بن جفير عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها.