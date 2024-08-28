اوعى تمنعه من بيتك نهائيا.. مكون غذائي صديق الإنسان يحمينا من السكتة الدماغية ويخفض ضغط الدم وصديق للدماغ

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رياض - احمد صلاح - تعتبر القرفة هي من الأعشاب المميزة للغاية التي تم استخدامها في الطب الشعبي القديم لمئات الأعوام نظرا لما لها من فوائد صحية للجسم، ولكن القرفة أيضا لها بعض الأضرار الجانبية بسبب احتوائها على مواد فعالة تؤثر على الإنسان بجوانب سلبية، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف معا على أهم فوائد وأضرار القرفة.

هي أضرار القرفة المحتملة؟

إلحاق الضرر بالكبد، وهذا لانت القرفة تحتوي على مادة تعرف باسم مادة الكومادين وهذه المادة لها تأثير سيئ على الأشخاص الذين لديهم معاناة أو تاريخ مرضي مع مرض الكبد

الحساسية وتهيج الفم، حيث إن القرفة قد يتحسس منها بعض الأشخاص سواء في تناولها كمشروب أو وضعها على البشرة مما يؤدي إلى وجود تورم في الشفتين أو تقرحات مؤلمة في الفم

خطر تخفيض سكر الدم، حيث تعمل القرفة على حدوث هبوط حياه في الدورة الدموية لذلك يراعي لمرضى السكر الابتعاد عن تناول القرفة إلى تحت إشراف الطبيب

أهم فوائد عشبه القرفة