انسي الشيب بعد النهاردة!!... بمكون واحد في مطبخك هتتخلصي من الشيب في اقل من نص ساعة!

انت الأن تتابع خبر نسي الشيب بعد النهاردة !!... بمكون واحد في مطبخك هتتخلصي من الشيب في اقل من نص ساعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشيب وظهور الشعر الابيض وبشكل خاص لدى السيدات اكثر من الرجال واحدًا من المشاكل التي تسبب ازمة كبيرة لهن، ويرجع ذلك بسبب ان الشيب وظهور الشعر الابيض من علامات التقديم في السن حتى وإن كان ظهور الشعر الابيض في سن العشرين، لكن الآن اصبح هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدام المكونات الخاصة بها من المنزل للقضاء على الشيب بشكل نهائي تمامًا، وللتعرف على تلك الوصفات الطبيعية التي تساهم في القضاء على الشيب والقضاء على الشعر الابيض تابعونا من خلال موقع دوت الخليج

القضاء على شيب الشعر بإستخدام قشور البطاطس

ضمن الوصفات الطبيعية التي يمكن عملها للقضاء على شيب الشعر بمكونات من المنزل هو استخدام قشور البطاطس، حيث تعمل قشور البطاطس على استعادة اللون الاصلي للشهر وذلك لما تحتوي عليه القشور من مضادات اكسدة هامة في عملية اعادة صبغة الشعر.

طريقة استخدام قشور البطاطس للشيب