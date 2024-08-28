انت الأن تتابع خبر الوصفة الأفضل على الإطلاق لتفتيح الوجه وتبيضه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن اكثر الوصفات التي يتم البحث عنها بشكل يومي ومستمر هو كيفية تبييض الوجه وتفتيح البشرة من الإسمرار بسبب التعرض للشمس خاصة في فصل الصيف الذي تسبب اجواء الحرارة الشديدة والمستمرة مما يجعل البشرة في حاده اجهاد شديد واسمرار عن درجه اللون الطبيعيه التي يتمتع بها وجه الانسان وخاصة الفتيات والسيدات ولهذا نطرح من خلال الموضوع هذا افضل الطرق المجربة والفعاله في تبيض الوجه وتفتيح البشره ونضارتها بشكل جيد و بطريقة سهلة وسريعة تفيد الجميع وتلك الطرق التي سوف نقوم بسردها هي جميعها وصفات من الطبيعة ليست من مركبات كيميائية ضارة

وهي مواد بسيطة نافعة وأول تلك الوصفات

التي سوف نبدا بها هي وصفة النشا وخاصة عند خلط النشا مع الليمون اذ انه يقوم بتقشير الجلد الميت والزائد بالوجه ويقوم ايضاً لتفتيح البشره وتبيضها بشكل لافت وسريع هو مكونات تلك الخلطه هو 2 معلقه كبيره كوب من اللبن الزبادي مع حبه ليمون كامله وطريقه استخدامها وخلط جميع المكونات مع بعضها ثم وضعها على البشره مباشره لمده عشرون دقيقه متواصله ثم يتم تقشير هذه الخلطه من على الوجه ويتم شطف الوجه جيداويتم تكرار هذه التجربه مرتين اسبوعيا مع الحرص على عدم التعرض للشمس بشكل مباشر قدر المستطاع

الوصفة الثانيه

هي ماء الارز حيث ان له فائده كبيره للغايه في تفتيح الوجه وجعله درجة واحده الوصفه زي ده في الثمن عن استخدام باقي الكريمات والمرطبات الكيميائيه والدوائيه باهظه الثمن والتي لا تجدي نفعا في اغلب الاحيان لكن وصفه ماء الارز هي من الوصفات الفعالة والقوية والتي تفيد في الوقاية من الاضرار الناجمة عن التعرض للشمس في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة العالية وماء الارز يحمي البشرة من التجاعيد التي تصيب الوجه بشكل عام كما أنه يفيد في تنعيم البشرة وازالة الشوائب التي تصيبها جراء التعرض للهواء الغير صحي والبيئة الغير نظيفة ومكونات تلك الوصفة او 2 معلقة من الارز المطحون بالاضافه الى اثنين معلقه من العسل مع علي صغيرة من بيكربونات ويتم خلطهم جيدا ووضعها على الوجه لمده 20 دقيقه ثم تتكرر هذه الوصفه ثلاثه مرات اسبوعيا وبعدها يتم ملاحظه النتيجه

الوصفة الثالثه