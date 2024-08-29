هل تعاني من تصلب الظهر؟.. تعرف على الأسباب التي تساعدك في التغلب على هذا المرض

انت الأن تتابع خبرهل تعاني من تصلب الظهر؟.. تعرف على الأسباب التي تساعدك في التغلب على هذا المرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصلب الظهر هو مرض غير شائع، وهناك العديد من الأسباب الكامنة وراء تصلب الظهر ومعرفة القائمة المختصرة للأسباب المحتملة للمرض ستساعدك على إجراء مناقشة أكثر إنتاجية مع طبيبك.

أسباب تجعلك تعاني من تصلب الظهر

1. شد العضلات في الفخذين والوركين

قد يؤدي الشد في مجموعات معينة من العضلات في الفخذين والوركين إلى تغيير الميكانيكا الحيوية للعمود الفقري، الأمثلة الشائعة هي:

أوتار الركبة الضيقة

تمر عضلات أوتار الركبة عبر الجزء الخلفي من كلا فخذيك، يمكن أن تصبح هذه المجموعة الكبيرة والقوية من العضلات مشدودة لعدد من الأسباب، بما في ذلك الخمول البدني أو عدم التمدد قبل أو بعد التمرين.

عندما تكون أوتار الركبة مشدودة، فإنها تصبح أقصر، ويمكن أن تؤثر هذه التغييرات على انحناء الجزء السفلي من العمود الفقري، ما يؤدي إلى تعطيل محاذاة العمود الفقري مع الحوض، ونتيجة لذلك قد تشعر بتصلب في أسفل الظهر مع أو بدون ألم، عادةً ما يكون التصلب أكثر وضوحًا عند ثني عمودك الفقري للأمام.

عضلات الورك الضيقة

تسمح لك العضلة الحرقفية الموجودة في وركك برفع فخذك وتقريبه من جسمك، ويسمى هذا الإجراء ثني الورك.

يمكن أن يؤدي ضيق العضلة الحرقفية إلى حدوث تصلب في أجزاء العمود الفقري، في ضيق الحرقفي الشديد، قد يحدث عدم استقرار في العمود الفقري، ومن الممكن أيضًا أن تلتهب وتتهيج أنسجة العمود الفقري المحيطة، ما يسبب الألم.

2. الجلوس مع انحناء عمودك الفقري إلى الأمام

عند الجلوس لفترة طويلة، تحدث التغييرات التالية في عمودك الفقري: