انت الأن تتابع خبر-«مش هتحتاجي للرجيم تاني».. نادين نسيب تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقد قالت الفنانة اللبنانية الشابة نادين نسيب نجيم انها استخدمت اعشاب تساعد علي انقاص الوزن بدون الذهاب الي اطباء لانقاص الوزن أو الجيم أو اتباع الأنظمة الغذائية القاسية ومن ضمن هذه الاعشاب هي عشبة الزنجبيل الذي يساعد بشكل كبير علي انقاص الوزن وقالت انه يساعد علي سد الشهية وتقليل من تناولها الطعام وتقليل من الدهون المتراكمة في الجسم ومن الاعشبا الاخري هي القرفة القرفة تعتبر من افضل الاعشاب التي يمكن ان تستخدمها لانقاص الوزن ولهذا شوف نقدم لكم اليوم أفضل الاعشاب الت تساعد علي انقاص الوزن في أسابيع وهذا من هلال موقعنا دوت الخليج.

اعشاب تساعد علي انقاص الوزن

الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل من أبرز الأعشاب التي تساهم في تنظيم عملية الهضم وتقليل الشهية حيث يعمل على تحسين الهضم ويعزز من حرق الدهون في الجسم مما يساعد في إنقاص الوزن.

القرفة:

تعتبر القرفة من الأعشاب القوية التي تحتوي على عناصر فعالة في ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية كما أنها تعد من أفضل الأعشاب التي تساعد على تحفيز عملية حرق الدهون في الجسم.

الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من النباتات الفعالة التي تساعد في تقليل الوزن الزائد وتنظيم الشهية إذ يحتوي على مواد نشطة تعزز من عملية الأيض وحرق الدهون.

النعناع: