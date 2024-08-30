انت الأن تتابع خبر أسرار هتغير نظرتك للحياة!معجزة عجيبة من الله لعباده.. عشبة جبلية جبارة تمتص السكر في الدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شجرة الكاري التي نشأت في منطقة الخليج الهندي وتعرف بقدرتها على تعزيز النكهات في المطبخ خاصة في المطبخ الجنوبي الهندي ولكن بجانب استخدامها في الطهي تبرز أوراق الكاري كعلاج طبيعي فعال للسيطرة على مرض السكري.

كيف تساعد أوراق الكاري في السيطرة على مرض السكري؟

تحتوي أوراق الكاري على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والزنك التي تساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز الطبيعية في الدم.

تساهم أوراق الكاري في تنظيم عمل الكبد والكلى مما يسهل تحطيم الكربوهيدرات ويمنع ارتفاع مستويات السكر.

تعمل الأوراق على تقليل الأضرار التي تسببها الجزيئات الحرة لخلايا البنكرياس،والتي تلعب دور مهم في إنتاج الأنسولين.

تساهم أوراق الكاري في تخفيف الوزن، وهو عامل مهم في التحكم بمستويات السكر في الدم خاصة إذا كانت السمنة سببًا في تطور المرض.

كيفية إدخال أوراق الكاري في نظامك الغذائي