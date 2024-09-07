انت الأن تتابع خبر ادهنيه مرتين في اليوم وشوفي النتيجة... ماسك لبان الدكر لتفتيح وشد البشرة ونضارتها والتخلص من التجاعيد جربية بنفسك وشوفي الفرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الاهتمام بالبشرة أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى السيدات والفتيات في مختلف الأعمار، وعند التقدم في العمر يصبح الاهتمام بالبشرة لإزالة التجاعيد شيء ضروري ولذلك يبحثون عن وصفات طبيعية تمامًا ويبتعدون عن المكونات الصناعية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية على المدى البعيد، ولذلك تبين أن الفازلين مع لبان الدكر له نتائج رائعة في تفتيح البشرة وشدها والقضاء على علامات التقدم في العمر ويمكنكم التعرف على الوصفة كاملة من خلال هذا المقال..

ماسك لبان الدكر لتفتيح وشد البشرة ونضارتها

يمكنكم تحضير قناع البشرة من لبان الدكر و الفازلين من أجل تفتيح البشرة والقضاء على علامات التقدم في العمر وهذا بإتباع الخطوات التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

يجب احضار لبان الدكر المطحون أو القيام بطحنه جيدًا حتى يصبح ناعم تمامًا.

يتم إضافة لبان الدكر إلى الفازلين والتقليل الجيد.

نحضر علبة جيدة الغلق ومن ثم نضع بها كريم.

يجب الاحتفاظ بالكريم في الثلاجة حتى يأتي وقت الاستخدام.

ينصح بضرورة استخدام هذا الكريم على الأقل مرتين يوميًا صباحًا ومساء.

قومي بغسل البشرة جيدًا باستخدام غسول الوجه.

يتم تطبيق الكريم على البشرة بشكل متساوي على ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد فإن عليك غسل البشرة جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

ماسك البنجر الطبيعي لتفتيح و نضارة و شد البشرة

يمكنكم الحصول على ماسك طبيعي من خلال استخدام المكونات وطريقة التحضير الآتية:

نقوم بخلط 2 ملعقة من كل من البنجر المبشور والجلسرين و النشا و جل الصبار ونخلطهم جيداً.

يتم وضع الخليط على الوجه مع التدليك بشكل دائري.

نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة.

يتم غسل الوجه بالماء والغسول المخصص له وستلاحظين النتيجة من أول.

ينصح بتكرار الوصفة مرتين كل اسبوع.

فوائد لبان الدكر مع الفازلين

يمكنكم تحضير لبان الدكر مع الفازلين للحصول على مجموعة من الفوائد ومنها كالتالي: