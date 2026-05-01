أمراض الصيف.. خطوات بسيطة تحميكِ من مضاعفات الحر

الأمراض في الصيف تأتي مع أول موجة حر؛ فالطقس لا يتغير وحده، بل تتغير معه طبيعة أجسامنا واستجابتنا خلال المواقف الحياتية اليومية، فيصبح التعب أسرع، والعطش أشد، وتبدأ بعض الأعراض المزعجة في الظهور دون مقدمات واضحة. في الصيف، لا نمرض دائمًا بسبب عدوى فقط، بل أحيانًا نتيجة إهمال بسيط أو عادة يومية لم ننتبه لها. ومع ارتفاع درجات الحرارة، تبرز أهمية التأكيد على الإجراءات الوقائية التي تقي من أكثر أمراض الصيف انتشارًا، لحماية الجسم من الإجهاد والمضاعفات.

وفي هذا الموسم تحديدًا، هناك أمراض تنتشر بشكل ملحوظ، لكنها في الوقت نفسه يمكن الوقاية منها بسهولة متى كان هناك تثقيف صحي كافٍ بشأنها.

اعرفي أمراض الصيف الجلدية وقي نفسك منها من أجل صيف جميل بلا أمراض

ضربة الشمس والإجهاد الحراري

تعد ضربة الشمس من أخطر الحالات الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتحدث نتيجة التعرض المباشر والمطول للشمس، خاصة في أوقات الذروة.

أبرز الأعراض:

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم

صداع ودوخة

جفاف الجلد أو احمراره

تسارع ضربات القلب

أما الإجهاد الحراري فهو المرحلة الأقل خطورة، لكنه قد يتطور إذا لم يتم التعامل معه سريعًا.

الجفاف

الجفاف لا يؤثر فقط على الطاقة، بل قد ينعكس أيضًا على صحة البشرة والتركيز. مع التعرق المستمر في الصيف، يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل، مما يؤدي إلى الجفاف، خاصة إذا لم يتم تعويضها بشكل كافٍ.

ومن أكثر أعراض الجفاف وضوحًا ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد

جفاف الفم والجلد

التعب والإرهاق

قلة التبول

التسمم الغذائي

تزداد حالات التسمم الغذائي في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تساعد على تكاثر البكتيريا في الطعام، فغالبًا ما يكون سببه تناول أطعمة مكشوفة أو غير محفوظة جيدًا، خاصة إذا لم يتم حفظه بشكل صحيح.

من أكثر أعراض التسمم الغذائي ظهورًا ما يلي:

الإصابة بالإسهال

غثيان وقيء

آلام في المعدة

ارتفاع طفيف في الحرارة

التهابات الجلد

الوقاية من أمراض الصيف تقوم على توفير الحماية الكاملة من حرارة الشمي

تعتبر الحرارة والرطوبة بيئة مثالية لظهور التهابات جلدية مثل الطفح الحراري والفطريات.

ومن الأعراض التي تدل على حدوث إلتهابات الجلد ما يلي:

التهابات العين

التعرض للشمس والغبار والمياه الملوثة في المسابح قد يؤدي إلى التهابات في العين مثل الاحمرار أو الحكة.

أعراض فيروس الصيف

لا يقتصر فيروس الصيف على نوع واحد من الفيروسات، بل هو مصطلح شائع يُستخدم لوصف مجموعة من العدوى الفيروسية التي تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة تلك التي تصيب الجهاز الهضمي. وتظهر أعراضه غالبًا بشكل مفاجئ، وتختلف حدتها من شخص لآخر، لكنها في معظم الحالات تكون بسيطة ومؤقتة.

ومن أبرز الأعراض: اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الغثيان والقيء، إلى جانب آلام في البطن، وقد يصاحب ذلك ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، وشعور عام بالإرهاق والتعب. وفي بعض الحالات، قد تظهر أعراض تشبه نزلات البرد الخفيفة مثل التهاب الحلق أو سيلان الأنف، مع فقدان للشهية.

ورغم أن هذه الأعراض قد تبدو عابرة، إلا أن تجاهلها أو عدم تعويض السوائل المفقودة قد يؤدي إلى الجفاف، خاصة لدى الأطفال، لذلك يُنصح بالانتباه لها منذ البداية والتعامل معها بوعي.

نصائح لتعزيز الصحة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف

تطبيق النصائح التالية يحقق وقاية أكيدة من خلال تعزيز المناعة والصحة خلال فصل الصيف لتفادي الأمراض والعدوى:

شرب كميات كافية من الماء

الماء هو خط الدفاع الأول ضد أمراض الصيف. لذلك احرصي على شرب ما لا يقل عن 2-3 لترات يوميًا، حتى دون الشعور بالعطش.

تجنب التعرض المباشر للشمس

حاولي قدر الإمكان تجنب الخروج بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا، واستخدام قبعة أو مظلة، وارتداء نظارات شمسية إذ كانت هناك ضرورة للخروج من المنزل.

اختيار الملابس المناسبة

تساعد الملابس القطنية الفاتحة على امتصاص العرق وتقليل الشعور بالحرارة، وتقلل من فرص التهابات الجلد.

الاهتمام بنظافة الطعام

يجب حفظ الطعام في الثلاجة، وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة، وغسل الخضروات والفواكه جيدًا

تناول أطعمة مرطبة

هناك أطعمة تساعد الجسم على الترطيب مثل: البطيخ، الخيار، والزبادي

الاستحمام بانتظام

يساعد الاستحمام على تقليل التعرق وتهدئة الجسم، كما يساهم في الوقاية من التهابات الجلد.

تقوية المناعة

يمكن دعم المناعة بتناول الفواكه الغنية بفيتامين C، والنوم الجيد، إضافة إلى التخلص من التوتر وتقليل تقليل القلق.

الحذر من التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة

الانتقال المفاجئ من الحر الشديد إلى التكييف البارد قد يسبب نزلات برد أو مشاكل في الجيوب الأنفية.

متى يجب القلق؟

رغم أن معظم أمراض الصيف يمكن التعامل معها بسهولة، إلا أن هناك أعراضًا تستدعي استشارة الطبيب فورًا، مثل:

ارتفاع شديد في الحرارة

قيء مستمر

فقدان الوعي

جفاف حاد

ختامًا، الصيف ليس موسمًا للأمراض بقدر ما هو موسم يحتاج إلى وعي أكبر بالتفاصيل الصغيرة. فبين كوب ماء إضافي، تجنب شمس الظهيرة، والاهتمام بنظافة الطعام، يمكن تفادي الكثير من المشكلات الصحية في فصل الصيف.

الاهتمام بالجسم في هذا الوقت من العام لا يعني فقط الوقاية، بل يعني أيضًا الاستمتاع بالصيف بطاقة وصحة أفضل، دون أن يتحول الحر إلى عبء يومي يرهقنا.

تذكري دائمًا أن الوقاية خير من العلاج

مع تمنياتي لكِ بالمعافاة الدائمة